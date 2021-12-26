"Це не призов чи мобілізація": військовий комісар пояснив, для чого потрібен облік та чи забиратимуть українок до армії

"Це не призов чи мобілізація": військовий комісар пояснив, для чого потрібен облік та чи забиратимуть українок до армії

Українських жінок і раніше брали на військовий облік.

Новий військовий облік жінок – це не призов і не мобілізація, а необхідність з'ясувати, які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави.

Про це заявив військовий комісар Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Валерій Куценко, пише "Укрінформ".

"Будь-який облік ресурсів держави важливий для розуміння потенціалу, тобто які спеціалісти є в країні та можуть у крайньому разі залучатись до оборони держави", - підкреслив він.

За словами Куценка, українських жінок і раніше брали на військовий облік — наприклад, тих, хто здобував медичні спеціальності.

"Але оскільки ці правила обліку не змінювались, на відміну від освітніх правил, то навіть і це з певного моменту "забуксувало", коли частина спеціальностей не охоплювалась правилами військових", - додав він.

Водночас військовий комісар заявив, що після введення в дію наказу міністра оборони № 313 облік не стає чимось новим, а залишається виключно обліком.

"Це не призов чи мобілізація. Зараз у ЗМІ дуже багато маніпуляцій та перекручувань — ніби нові правила означають, що жінок заберуть в армію. Звичайно, ми завжди раді і жінкам, і чоловікам, які бажають доєднатись до лав Збройних сил за контрактом. Але, повторюємо, в цьому випадку йдеться лише про облік, а не про призов чи будь-яку іншу обов’язкову форму залучення жінок до армії", - наголосив Куценко.

Нагадаємо:

В Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік. Відповідний наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років.

Нові норми щодо військового обліку жінок стосуються вагітних, а також матерів з малолітніми дітьми.

Міноборони затвердило сотні професій жінок, яких ставитимуть на військовий облік | Новини України

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