Смерть військовозобов'язаного у ТЦК на Полтавщині: в поліції відреагували на трагедію

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про "умисне вбивство"

Виявилось, що військовозобов'язаного знайшли технічні працівники у вбиральні, він був повішеним.

Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв повідомив Суспільному, що наразі відкрите впровадження вже за іншою статтею.

"За даним фактом розпочате провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство", - сказав він.

Джерела каналу повідомили, що це відбулось у Щербанівській громаді.

У коментарі РБК-Україна Юрій Сулаєв розповів, що наразі поліцейські з'ясовують усі причини та обставини інциденту, це був місцевий мешканець.

"Надходила така інформація, виїжджала слідчо-оперативна група, відомсті внесені до Єдиного реєстру по частині 1 статті 115", - сказав він.

Нагадаємо, 21 жовтня Полтавське ТЦК та СП повідомили про самогубство чоловіка. Він був доставлений до військомату поліцією, оскільки перебував у розшуку. Чоловік відмовлявся проходити військово-лікарську комісію, і на цей запит була складена відповідна відмова. Повідомлялось, що раніше його було засуджено за ухилення від призову. Також пресслужба ТЦК повідомляла, що на нього не було ніякого тиску.

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