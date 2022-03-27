"Стався глобальний розкол. Світовий. Це не війна. Це все набагато гірше", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський дав 1,5-годинне відеоінтерв'ю журналістам російських видань «Медуза», «Дождь», «Зыгарь», «Коммерсант», «Новая газета».

Додамо, що "Роскомнагляд" заборонив публікувати росЗМІ це інтерв'ю.

Президент надав відповідь на питання журналіста про те, чи змінилося його особисте ставлення до росіян.

Також Зеленського запитали про те, чи залишилися у Росії люди, чия думка для нього, як і раніше, значуща?

"І найскладніше питання. Як ви вважаєте, чи вдасться колись українцям та росіянам нормалізувати стосунки?" – поставив третє запитання представник росЗМІ.

Ставлення після 24 числа погіршилося

"Перше. Незважаючи на те, що я президент і маю бути досить прагматичною людиною, ставлення після 24 числа погіршилося. Погіршилося дуже. Втрачено емоційну складову [стосунки] до Російської Федерації, до народу. Навіть до народу. Незважаючи на те, що розумію, що [в Росії] багато людей, які підтримують Україну. Я їм вдячний, бо без сарафанного радіо, без роботи чесної журналістики, без внутрішнього потенціалу російської людини, яка за справедливість і за Україну... І так, нехай вона буде, насамперед, за себе, а це означає, що вона буде за Україну в даному випадку. Тому що війна на нашій території не принесе нічого доброго цій російській людині, якщо вона усвідомлює. Ставлення погіршилося у населення", – зазначив Зеленський.

Він додав, що бачить безповоротність процесу.

"Я вам скажу, і ви зараз, мабуть, зрозумієте. У 2014 році, коли все почалося, скажімо так, російськомовні райони України — або російськомовні сім'ї, якщо хочете — мали надію, що зараз це закінчиться. Нині це закінчиться. Багато чого сталося, непорозуміння, і довгі роки наростало, і так далі... Частина цих сімей вони вірили, що ще можна все... Щось якось можна. Саме так, як я вам кажу. Ось так: щось якось. Без конкретики – бо війна. І точне було розуміння, що щось якось потрібне", – сказав президент.

За місяць стався глобальний, історичний, культурний розкол

Зеленський зазначив, що коли він став президентом, то розумів, що треба зробити все, щоб зупинити війну, і треба боротися з пропагандою.

"Своїм прикладом треба показувати, що ти хочеш змінити: змінити країну, змінити стосунки з сусідами, повернути все, так би мовити... У якомусь сенсі навіть повернути все назад. У якихось сенсах до 2014 року. Знайти розуміння. Сісти за стіл переговорів. Сьогодні за цей місяць стався глобальний, історичний, культурний розкол. Світовий. Це не війна. Я вважаю, що це все набагато гірше", – сказав президент.

Читайте також: