"Це не війна, це тероризм": Зеленський прокоментував масштаби замінованих територій в Україні

Цивільні українці нерідко підриваються на мінах. Так, Росія не веде війну, а чинить страшний тероризм.

Про це Володимир Зеленський розповів під час спілкування з представниками ЗМІ з Латинської Америки, повідомляє Офіс Президента.

Росія не хоче, щоб війна закінчилася

Як відзначив український лідер, один з наслідків цієї війни полягає в тому, що в Україні заміновано близько 200 тис. кв. км землі. Площа Уругваю, до прикладу, майже однакова.

"Це не війна, це тероризм. Росія зайшла і замінувала. Наші діти гуляють, їм відриває кінцівки. Фермери не можуть обробляти свою землю", – сказав президент.

Серед інших наслідків підриву – Каховська дамба. Наразі в 5 областях України посуха.

"У нас немає води для людей. Не тільки для фермера, тут вже соціальний вибух – немає питної води. І от ще приблизно така територія без питної води. Ось така картина – дві держави як Уругвай, в одній люди без води живуть, а інша замінована і люди там постійно підриваються, не можуть працювати, ходити", – констатував Володимир Зеленський.

Такими є наслідки російської агресії. Зеленський вчергове наголосив, що це не конфлікт і не просто війна – це страшний терор.

"Вони (росіяни – ред.) чітко знають – щоб розмінувати таку територію, треба десятиліття. Чи хоче Росія закінчення війни – ось відповідь", – підсумував головнокомандувач України.

Зауважимо, раніше у США відреагували на цілодобові атаки РФ по Україні. За словами пані посла США Бріджит Брінк, регулярні удари противника свідчить про те, що він зовсім не прагне миру.

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