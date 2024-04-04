"Це не жарти": у КМДА пояснили, чим небезпечний пил із Сахари

Днями українці могли спостерігати й відчувати таку собі "піщану бурю", яка до України завітала з Сахари.

Коли приходить ця хвиля, повітря насичене дрібнодисперсним пилом. Він небезпечний для дітей, людей похилого віку, а також тих, хто має респіраторні захворювання.

Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів в ефірі "КИЇВ24".

Якщо це повториться вихідними, людям рекомендують:

обмежити прогулянки й перебування на свіжому повітрі;

зачиняти вікна;

пити багато води, це дає змогу організму очиститись.

"Рекомендую не жартувати з приводу Єгипту, бо це достатньо небезпечне явище. Дякувати Богу, воно не є довгим. Зараз ми маємо весняний вітер, який дуже швидко це прибирає. Станом на вчора і сьогодні у Києві ми дихаємо дуже чистим повітрям", – підсумував він.

Як зазначалося раніше, наступними вихідними пил із Сахари знову накриє Європу.

Читайте також: