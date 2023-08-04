"Це неминуче": Гуменюк прокоментувала "бавовну" у Феодосії та Новоросійську

У Збройних Силах України прокоментували вибухи у Феодосії та Новоросійську

Так, у Феодосії розташоване потужне нафтове сховище, де можуть зберігатися дуже великі запаси для Чорноморського флоту.

Про це сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє "Крим. Реалії".

"Бавовни" буде більше

Як відзначила Гуменюк, про це говорилося і тоді, коли розквітла перша "бавовна", ще в районі Севастополя в подібній установі.

"Зрозуміло, що вони будуть захищати цей напрямок, що логістика ворога зосереджена в цих місцях, і забезпечення паливно-мастильними матеріалами – це дуже важливий компонент бойової готовності. Тому "бавовна" буде квітнути, і це неминуче", – запевнила Гуменюк.

Що ж до вибухів поблизу Новоросійська у Краснодарському краї, речниця припускає, що це є провокація Росії. При цьому українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють про спецоперацію СБУ.

Нагадаємо, вночі 4 серпня в районі тимчасово окупованої Феодосії пролунали потужні вибухи. Повідомляється про роботу ворожої ППО. Місцеві зазначають, що після "бавовни" частково зникло світло.

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