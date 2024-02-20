"Це неминуче": міністр юстиції відповів, кого із засуджених потрібно мобілізувати

Мобілізація людей, які перебувають у таборах або в тюрмах, у місцях засудження, відбудеться, якщо з цією ідеєю погодиться та підтримає Верховна Рада України.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю "Укрінформу".

"Формально, як це відбудеться – якщо з цією ідеєю погодиться, підтримає Верховна Рада, я не можу розписуватися за Верховну Раду, коли це відбудеться чи як це відбудеться. Моє переконання, що це робити потрібно, і я вірю в те, що це неминуче", – зазначив міністр.

На його думку, тема мобілізації засуджених обросла чималою кількістю міфів, адже ніхто цього питання не опрацьовував.

"Справа в тім, що у нас у всіх уявлення про це, як про міф про Пригожина (ватажок найманців ПВК "Вагнер" – ред.), який забирає з в’язниць людей, ув’язнених, які там всі в наколках, авторитети, які там бігають з автоматами і можуть вистрелити в кого завгодно. Насправді ж – ситуація більш консервативна, простіша і ближча до життя", – зазначив він.

Денис Малюська додав, що в Україні не лише ув’язнені, які перебувають у місцях позбавлення волі, не підлягають призову. Він навів приклад людей, які не отримали строк позбавлення волі за порушення правил дорожнього руху.

"Наприклад, людина порушила правила дорожнього руху, поїхала на червоне світло, машина виїхала на перехрестя, вона цю машину об’їхала, середньої тяжкості ушкодження у іншого водія, є кримінальне провадження, отримала покарання з відстрочкою виконання. Вона гуляє по вулицях, є сім’я, вона працює, просто періодично вона відвідує наші центри апробації. Ця людина не підлягає призову. У мене велике запитання, а чому?.." – додав Денис Малюська.

За його словами, як людина, яка порушила правила дорожнього руху, так та, яка має звинувачення у корупції, повинна бути мобілізована.

"Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять. Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно. Але-от на фронті чимало з них готові, бажають виправдатись, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх. Більше того, останній аргумент – навіть якщо ми беремо з в’язниці людей", – сказав він.

Водночас є засуджені, які не становлять небезпеки. Таких призовників потребують у господарчому комплексі армії.

"Армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де господарчий комплекс. Лопату до рук, копаємо. Забезпечуємо, готуємо їжу, носимо, розвантажуємо. У військового є купа роботи, яку можна виконувати і треба без зброї. Чому їх не можна залучити? Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція – це робити треба. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно. Коли нам це вдасться, це буде реалізовано, а я думаю, що це неминуче", – вважає міністр.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська вже зазначав, що рішення щодо мобілізації тої чи іншої людини з судимістю має ухвалювати не вона, а органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії.

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