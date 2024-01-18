"Це неминучість": Арестович спрогнозував, скільки років триватиме війна в Україні

Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна Росії проти України ще може тривати 10-15 років

Про це він сказав на своєму ютуб-каналі.

Арестович заявив, що війна Росії проти України може тривати ще 10-15 років.

"У нас буде 10-15 років війни. І ви ще згадаєте, що я колись казав, що війна буде до 2035 року. Вони можуть бути не поспіль, може навіть бути ще кілька мирних років, але потім буде кілька раундів. Війна буде по-суті світовою. Це - неминучість", - сказав він.

Нагадаємо, Арестович заявив, що 2022 року можна було закінчити війну.

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