"Це означає капітуляцію": Подоляк розкритикував слова Ердогана про переговори між Росією та Україною

Так, переговори з Росією на поточному етапі війни означатимуть капітуляцію України, яка впродовж 18 місяців бореться за свою свободу. Будь-які пропозиції щодо переговорного процесу та припинення вогню – це не питання Ердогана чи будь-якого лідера іншої країни.

Про це радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу.

"Не може лідер іншої країни (Реджеп Ердоган – ред.) казати Україні після 18 місяців: "Програйте війну". Це неповага до героїв", – наголосив Подоляк.

Нам потрібні не переговори, а зброя

За словами Подоляка, щоб досягнути справжньої деескалації, Україні потрібні не перемовини, а зброя. Чим швидше Україна її отримає, тим швидше завершиться війна. І ми повернемося до глобального світопорядку, де будуть правила.

"Ви хочете жити у світі, де є правила? Якщо так – то це підтримка України. У будь-якому вигляді – зброя, гроші, дипломатія, інформація. Якщо ви хочете жити в світі, де Вовка (Володимир Путін – ред.) буде карати силою, тому що є ядерна зброя, тоді, будь ласка, тоді пропонуйте такі феєричні пропозиції щодо "негайних переговорів", – наголосив радник.

Щоправда, незрозуміло, про що, на думку Ердогана, можна говорити з державою-агресоркою. Кожен, хто висуває подібні пропозиції, має дати відповідь на питання: про що будуть ці переговори?

"Про те, що вона хоче залишити за собою нові території? Про те, що вона не хоче програти, щоб не відповідати за воєнні злочини? Про скасування санкцій? Про скасування ордера на арешт Путіна? Про невступ України кудись? Про свідому відмову України від своєї субєктності, свого суверенітету? Про демілітаризацію? про те, що тут буде "сіра зона"? Про відмову від інвестицій? І головне, про відмову від пам'яті тих людей, які свідомо пішли на захист своєї свободи...", – емоційно висловився радник ОП.

Подоляк акцентує, що такий розвиток подій нашу державу не влаштовує, і це очевидно. Українські лідери неодноразово наголошували, що робитимуть усе для звільнення окупованих територій та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

"І головне, а хто сказав, що Росія буде виконувати домовленості? Будь-які" – підсумував Подоляк.

Раніше в ОП відповіли, чи є на Україну тиск в питанні перемовин. За словами голови Офісу Андрія Єрмака, ніхто з відповідальних політиків, лідерів країн світу не порушував питання щодо якихось переговорів з РФ.

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