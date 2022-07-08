"Це неприпустимо": Верещук розповіла, що робити переселенцям, яких виселяють просто на вулицю

На сьогодні багато переселенців в Україні тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях. Проте останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців.

На це зреагувала віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона наголосила, що неприпустимо, аби людей виставляли просто на вулицю.

Про це посадовиця написала в Мережі.

​​Вона поінформувала про проведену спеціальну нараду щодо ВПО. Стосувалася вона тимчасового житла для переселенців.

Також читайте На заході України шукають нові прихистки для переселенців, адже школи треба звільнити до початку навчання

"Зрештою, проблема зводиться до фінансування. Будемо шукати гроші – і в бюджеті, і у міжнародних донорів", – зазначила Верещук.



"Є ще одна проблема: наразі багато ВПО тимчасово проживають у школах, лікарнях, санаторіях та інших місцях компактного проживання, які прихистили людей в перші дні та тижні повномасштабної війни. Останнім часом надходять скарги на те, що деякі установи почали виселяти переселенців. Розумію, що можуть бути різні обставини та причини. Але це неприпустимо, щоб людей виставляли просто на вулицю", – наголосила віцепрем’єрка.

Вона звернулася до власників та керівників таких установ.



"Тобто можна говорити лише про переселення (без погіршення умов), жодним чином не про виселення. Особливо напередодні осінньо-зимового періоду. Зрештою, на місці наших внутрішніх переселенців без житла міг опинитись кожен з нас", – зауважила Верещук.



Вона також звернулася з порадою до ВПО телефонувати на гарячу лінію міністерства 1548 у разі, якщо людину виселяють з місць компактного проживання. Окрім того, про такі факти можна повідомляти під дописом віцепрем’єрки у її Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше Верещук повідомила, що Кабмін ухвалив постанову, яка спрощує та пришвидшує ставання ВПО на облік та отримання соціальних виплат.

На Заході звільняють школи від переселенців та будують нові модульні містечка

Читайте також: