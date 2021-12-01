"Це неприйнятно": у НАТО різко відповіли на умову Путіна щодо України

Генсек НАТО заявив, що Росія не має права контролювати своїх сусідів і встановлювати свої "сфери впливу".

Єнс Столтенберг прокоментував вимогу Володимира Путіна надати юридичні докази того, що Україна не ввійде до Альянсу. Відтак, Генсек НАТО різко негативно відповів на таку пропозицію і заявив, що Росія "не має права вето" щодо майбутнього членства України в НАТО.

Про це він сказав на пресконференції після другого дня зустрічі Північноатлантичної ради у Латвії.

"Саме запитання відсилає до того, що є неприйнятним - що у Росії є "сфера впливу"..., що Росія може контролювати, що мають або не мають робити її сусіди. Ми не хочемо повертатися до такого світу - де великі геополітичні гравці можуть встановлювати обмеження, що мають робити суверенні незалежні держави", — наголосив Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО нагадав, що Україна є незалежною державою, а вважати її підтримку з боку Північноатлантичного альянсу "провокацією" — дуже неправильно.

"Україна є незалежною суверенною країною з міжнародно визнаними кордонами… Ідея про те, що підтримка суверенної країни з боку НАТО це "провокація" — просто неправильна. Це неповага до суверенітету і прагнень українського народу. Це говорить більше про Росію, ніж про НАТО", — заявив Столтенберг.

Генеральний секретар підкреслив, що НАТО — це оборонний альянс, який не є загрозою ні для кого. І всі його члений поважають рішення України, яка прагне членства в НАТО.

"Лише Україна і 30 союзників НАТО мають вирішувати, коли Україна буде готова приєднатися до Альянсу. У Росії немає права вето у цьому питанні, і вона не має права встановлювати "сфери впливу" і намагатись контролювати своїх сусідів", — наголосив генсек.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив про своє бажання розпочати переговори з НАТО, аби отримати юридичні гарантії про те, що Україна не ввійде до складу Альянсу.

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