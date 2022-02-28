"Це - не просто війна, це - знищення українського народу": Терехов про вбивства мирних жителів у Харкові

"Це - не просто війна, це - знищення українського народу": Терехов про вбивства мирних жителів у Харкові

Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало.

Російські окупанти в Харкові у понеділок, 28 лютого, вбили багато місцевих жителів. Четверо людей загинули, коли вийшли набрати води, родину із двох дорослих та трьох людей окупанти заживо спалили в авто.

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Це не просто війна, це вбивство нас, українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убивши та покалічивши ні в чому невинних мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо. Тільки за сьогодні 37 поранених, з яких троє дітей. Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули. Родина, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли у машині. Це дійсно жах. І ми разом маємо пережити це", - наголосив Ігор Терехов.

Терехов додав, що у війні проти російських вбивць Україна повинна обов'язково перемогти.