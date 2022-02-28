Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Це - не просто війна, це - знищення українського народу": Терехов про вбивства мирних жителів у Харкові

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Це - не просто війна, це - знищення українського народу": Терехов про вбивства мирних жителів у Харкові

Харків.12:45. Фото: медіагрупа "Об'єктив".

Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало.

Російські окупанти в Харкові у понеділок, 28 лютого, вбили багато місцевих жителів. Четверо людей загинули, коли вийшли набрати води, родину із двох дорослих та трьох людей окупанти заживо спалили в авто.  

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Це не просто війна, це вбивство нас, українського народу. Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке. Снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убивши та покалічивши ні в чому невинних мирних жителів. Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо. Тільки за сьогодні 37 поранених, з яких троє дітей. Вийшли четверо людей зі сховища набрати води і загинули. Родина, двоє дорослих і троє дітей, заживо згоріли у машині. Це дійсно жах. І ми разом маємо пережити це", - наголосив Ігор Терехов. 

Терехов додав, що у війні проти російських вбивць Україна повинна обов'язково перемогти.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Який стан важкохворих дітей у столичних лікарнях

Який стан важкохворих дітей у столичних лікарнях
Наступна публікація