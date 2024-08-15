"Це нереально": Харлан розповіла про історичну перемогу команди з фехтування на Олімпіаді-2024

Дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан поділилася враженнями після завершення Олімпіади у Парижі. За її словами, відбулася історія.

Про це спортсменка розповіла ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua.

"Я досі не можу повірити в те, через що ми пройшли та проходимо не лише як спортсмени, а як люди, як українки, і що в нас вийшло це зробити. Це така історія, це нереально", – зауважила чемпіонка.

Вона подякувала тренерам – Андреа Терен та Євгену Стеценку.

"Мені здається, ми в одне одного не вірили. Але вони вірили до кінця. Я настільки вмотивованого тренера в життя не бачила. І це так нас підштовхувала...Він каже, ви сильний народ, у вас це в крові, ви маєте це зробити, ви це зробите. Вже в ньому частинка України є"

Цікаво, що перший матч був проти італійок. Харлан сміється і стверджує, що тренери спокійно це пережили.

"Це був дуже гарний день для нас. Все, як мало бути, як ми мріяли, як уявляли, все так і трапилося", – зазначила Харлан.

Нагадаємо, 11 серпня добігли свого завершення Олімпійські ігри-2024. На ХХХIII в історії літній Олімпіаді, яка відбувалася у французькому Парижі, українські спортсмени вибороли 12 медалей.

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