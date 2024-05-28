"Це несправедливо": Зеленський про наступ окупантів та неможливість відповісти на їхні атаки західною зброєю

Наразі влада нашої держави на всіх рівнях продовжує звертатися до партнерів із вимогою надати дозвіл на використання зброї по армії противника.

Російські окупанти вже два тижні наступають на Харківському напрямку. Армії РФ вдалося зайти углиб на 10 кілометрів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, проблема того, що окупанти зайшли углиб Харківщини полягає в тому, що наші військові не мають дозволу бити західною зброєю по військовим цілям на території РФ.

Разом з цим окупанти мають крашу артилерію та далекобійну зброю, яка дозволяє їм бити по українських позиціях, тоді як ЗСУ не можуть відповісти своїми ударами з використанням зброї від партнерів.

“Уявіть собі, що вони стоять уздовж кордону. Там, до речі, немає їхніх цивільних. Там стоять їхні війська, і вони стріляють по вас далекобійною зброєю, артилерією. Там у них, на жаль, і це факт, потужності кращі. І вони по вас стріляють, а ви не можете відповісти. Ви просто не спроможні цього зробити, тому що ви просто не маєте права використовувати західну зброю”, – наголосив Володимир Зеленський.

Він також додав, що росіяни обстрілюють українські території та вбивають мирних мешканців. Водночас Сили оборони нашої держави змушені відступати під тиском вогню. Зокрема, окупанти вдарили в Харкові по будівельному гіпермаркету в момент, коли там перебували люди.

“Там на шматки розірвані люди, а ти не можеш їм відповісти нічим. Ти навіть бачиш точки – від розвідок отримуєш супутникові карти, бачиш, де вони стоять, але не можеш відповісти. Це несправедливо. Але ми не можемо, і це факт – ризикувати підтримкою партнерів і тому ми не використовуємо зброю партнерів по території Росії”, – зазначив Зеленський.

Наразі влада нашої держави на всіх рівнях продовжує звертатися до партнерів із вимогою надати дозвіл на використання зброї по армії противника та її військовим об’єктам. Це потрібно для захисту мирного населення та забезпечення ефективного спротиву окупантам РФ.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Іран відкрито постачає зброю окупаційним військам Росії. Росіяни також отримують різне озброєння від Північної Кореї.

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