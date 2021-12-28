"Це неймовірно": названо найкраще "мандрівне" фото 2021 року

Понад 370 фотографинь та фотографів з усієї України боролись в 11 номінаціях.
Конкурс "Мандрівник-фотограф року" визначив переможців 2021 року. Зокрема, 11 авторів отримали звання найкращих тревел-фотографів.
Понад 370 фотографинь та фотографів з усієї України боролись в 11 номінаціях, серед яких були "Люди та їх історії", "Пейзажі та пригоди", “Молодий мандрівник-фотограф року віком до 14 років” та інші, повідомляє пресслужба конкурсу.
Учасниками стали як професіонали, так і аматори. Вік найменшого - 6 років. Всього до журі надійшло понад 700 світлин з подорожей українців.
Конкурс організований спільнотою Voyagemakers задля підтримки культури подорожей в Україні та для авторів, чия творчість надихає інших досліджувати навколишній світ.
Абсолюним переможщем конкурсу стало "Дерево життя" Олександра Хохоля.
А у номінації "Люди та їхні історії" найкращим визнано знімок "Солона безмежність" Миколи Солона.
Користувачі коментують фото: "Це неймовірно", "Краса".
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