"Це ніколи не мало початися": Трамп розкритикував допомогу Україні та пообіцяв закінчити війну

Як наголосив Трамп, США витратили на Україну дуже великі гроші, а саме – понад 200 мільярдів доларів США.

Експрезидент США Дональд Трамп під час дебатів з главою держави Джо Байденом розкритикував адміністрацію Штатів за надання Україні військової допомоги. Його не влаштовує, що ЄС нібито виділяє на Україну значно менше коштів, саме тому треба змусити НАТО більше долучатися до фінансування підтримки України.

Про це Трамп сказав під час дебатів.

"Європа дає набагато менше грошей, ніж ми. Між нами океан, між ними – ні", – заявив він.

За його словами, війна в Україні ніколи не повинна була початися.

"Я поговорив би з Путіним і я закінчив би війну. Я навіть закінчу війну раніше, ніж очолю посаду президента", – долав Трамп.

Водночас він додав, що умови Путіна для нього є неприйнятними.

У відповідь Байден нагадав: Путін не обмежиться Україною, натомість почне велику війну в Європі, атакувавши країни НАТО. Це саме той сценарій, якого США щосили намагаються уникнути.

Епохальна подія! Як пройдуть дебати в США між Трампом і Байденом?

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