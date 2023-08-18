"Це нормально — пропустити заняття": Лісовий розповів, яким буде новий навчальний рік з нічними повітряними тривогами

Міністр освіти Оксен Лісовий розповів, як відбуватиметься новий навчальний рік в Україні з постійними нічними тривогами.

Очільник Міносвіти Оксен Лісовий розповів, що постійні повітряні тривоги, особливо вночі, дуже впливають на дітей. Тому змушувати школяра йти на уроки після ночі в укриття не будуть.

Про це він розповів у своєму Facebook.

"На моє переконання, якщо дитина не виспалася і почувається втомленою на ранок, не варто її змушувати йти на перший урок. Це нормально пропустити заняття й наздогнати цю тему пізніше", - переконаний міністр освіти.

Лісовий наголосив, що зараз потрібно бути реалістами і розуміти, що втомлена дитина навряд зможе сприймати матеріал на уроці та мати необхідний рівень концентрації.

"Часом дорослим так само складно сфокусуватися після безсонної ночі, тоді що казати про школярів", - сказав міністр.

Якщо ж учень чи учениця пропускає самостійну чи контрольну, Лісовий пропонує надавати можливість доскласти цю роботу.

"Загалом варто у навчальному процесі фокусуватися на головному, використовуючи усі переваги академічної свободи", - додав Оксен Лісовий.

Він також наголосив, що вчитель, коли почалася тривога у його області, мусить перервати заняття та йти до укриття.

"Якщо є можливість продовжити заняття зі сховища – чудово. Якщо немає – це не катастрофа. Безпека – понад усе. Детальніші рекомендації від Міністерство освіти і науки України опублікуємо незабаром", - зауважив Лісовий.

Міністр освіти наголосив, що сьогодні йдеться не стільки про академічну успішність і правила, скільки про ментальне здоров’я – і школярів, і педагогів.

"Усім зараз важко. Війна стосується кожного з нас. Привносить зміни у життя, у його різні сфери. Додається навантаження, якого б у мирний час не було. Тому зараз як ніколи важливо берегти свій ресурс та одне одного. Стійкість – наша суперсила. Ми можемо більше, ніж думаємо. Але водночас маємо дбати про наше фізичне та психічне здоров’я, щоб мати стійке суспільство, яке здатне на більше", - написав Лісовий.

Нагадаємо, в Україні школярів навчатимуть оновленої дисципліни "Захист України". В рамках предмету дітей навчатимуть домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості.

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