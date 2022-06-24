"Це нова вершина": Зеленський розповів, що означає для України статус кандидата на вступ до ЄС

"Це нова вершина": Зеленський розповів, що означає для України статус кандидата на вступ до ЄС

Україна а майбутньому стане членом ЄС, переконаний глава держави.

У четвер, 23 червня, Україна отримала статус кандидата в члени ЄС. Президент Володимир Зеленський заявив, що це новий том у історії європейської інтеграції України.

Про це він сказав у своєму черговому відеозверненні.

"Статус кандидата - це не просто нова сходинка, це - нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка сторінка і навіть не новий розділ. Це новий том у історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І від сьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, окрім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що статус кандидата відкриває Україні ширший доступ до програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій, оскільки бізнес тепер розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

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