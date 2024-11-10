"Це обходиться українцям кров'ю щодня": Коваленко оцінив ракетні удари РФ й дорікнув партнерам

За листопад армія РФ застосувала 22 ракети різного типу. Збито було лише 8.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Так, окупанти запустили:

Х-59/69 – 13 ракет;

Х-31П – 2 ракети;

9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 3 ракети;

Невстановленого типу – 4 ракети.

Сили ППО збили лише 8 ракет Х-59/69.

"Окремо на себе звертає увагу збереження високого показника застосування РОВ ракет тактичної авіації, яка для виконання бойових завдань піднімається з авіабаз, розташованих у 300-кілометровій зоні від кордону з Україною", – наголосив Коваленко.

Тієї самої зони, дозволу про завдання ударів по якій далекобійним західним ракетним озброєнням Україна так і не отримала, а міністр оборони США Ллойд Остін навіть зазначав, що в цій зоні немає об'єктів по яких має сенс завдавати ударів.

"Кожне брехливе слово наших “партнерів”, яке виправдовує відсутність ініціативи та рішучості з їхнього боку, обходиться українцям кров'ю щодня", – акцентував оглядач.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, готуються до нового масованого удару. Таку гучну заяву зробили в Центрі протидії дезінформації. А все через те, що ворог знову накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації.

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