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"Це обходиться українцям кров'ю щодня": Коваленко оцінив ракетні удари РФ й дорікнув партнерам

"Це обходиться українцям кров'ю щодня": Коваленко оцінив ракетні удари РФ й дорікнув партнерам

Військовий експерт Олександр Коваленко не виключає, що окупанти найближчим часом можуть здійснити новий масований обстріл. Колаж ТСН.ua

Мирні українці щодня стають жертвами російських атак.

За листопад армія РФ застосувала 22 ракети різного типу. Збито було лише 8.

Про це написав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

Так, окупанти запустили:

  • Х-59/69 – 13 ракет;
  • Х-31П – 2 ракети;
  • 9М723 ОТРК "Іскандер-М" – 3 ракети;
  • Невстановленого типу – 4 ракети.

Сили ППО збили лише 8 ракет Х-59/69.

"Окремо на себе звертає увагу збереження високого показника застосування РОВ ракет тактичної авіації, яка для виконання бойових завдань піднімається з авіабаз, розташованих у 300-кілометровій зоні від кордону з Україною", – наголосив Коваленко.

Тієї самої зони, дозволу про завдання ударів по якій далекобійним західним ракетним озброєнням Україна так і не отримала, а міністр оборони США Ллойд Остін навіть зазначав, що в цій зоні немає об'єктів по яких має сенс завдавати ударів.

"Кожне брехливе слово наших “партнерів”, яке виправдовує відсутність ініціативи та рішучості з їхнього боку, обходиться українцям кров'ю щодня", – акцентував оглядач.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, готуються до нового масованого удару. Таку гучну заяву зробили в Центрі протидії дезінформації. А все через те, що ворог знову накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації.

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