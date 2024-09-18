«Це одна з найкращих реабілітацій»: важкопоранена Наталя з Дніпропетровщини пройшла курс відновлення від Фонду Ріната Ахметова

Ворожий «Іскандер» влучив до їхнього будинку на Дніпропетровщині. Під завалами Наталю знайшов її чоловік. Через кілька годин відшукав і доньку. На жаль, дворічна Ліза загинула, а Наталя отримала вкрай важкі поранення. Нещодавно вона пройшла курс фізичної та психологічної реабілітації від Фонду Ріната Ахметова у санаторії на Закарпатті.

«Тут багато різних процедур. Мені сподобались термальна ванна, мінеральний басейн, соляна кімната. Інгаляції теж потрібні, бо у мене сильно травмовані легені. Я дуже вдячна. Це одна із найкращих реабілітацій за минулий рік, протягом якого я лікуюсь і намагаюсь відновитися», — говорить Наталя.

Розповідати про пережите їй важко. Вона з дочкою завжди ходила до укриття під час повітряної загрози. Того вечора тривогу у місті Підгородне на Дніпропетровщині не оголошували. Жінка готувала вечерю і навіть не почула свист ракети.

«Наталя мала багато травм. Щоб врятувати, її довелося ввести до штучної коми. Зараз вона не може працювати по інвалідності та інтенсивно лікується. Фонд Ріната Ахметова дуже сильно допоміг. Для нас, людей, які потрапили у складні життєві обставини, пов’язані з війною, такі реабілітації потрібні», — говорить чоловік Наталі Владислав.

Їм обом дуже не вистачає Лізи. Донька часто сниться матері... Розуміючи це, психологи та медична команда під час курсу реабілітації від Фонду докладають усіх зусиль, щоб підтримати та допомогти батькам, які переживають страшну втрату.

У рамках програми «Лікування та реабілітація поранених дорослих» Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер http://m.me/AkhmetovFDU Фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).