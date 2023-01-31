"Ні" - це перший етап: Резніков відреагував на заяву Байдена щодо літаків F-16

Рєзніков згадав, що схожа ситуація була з танками Leopard, HIMARS, Bradley та іншими видами озброєння.

Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи заяву президента Байдена про невідправлення літаків F-16 до України, зауважив, що усі види зброї проходили "Ні". Він пояснив, що "це є перший етап".

Про це очільник Міноборони розповів під час спільної конференції з французьким колегою Себастьяном Лекарню.

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"Так було з HIMARS, з тими самими Bradley. Пригадайте історію з німецькими Leopard, теж спочатку було "Ні", а тепер у нас танкова коаліція. Тому я вірю в наступну "літакову коаліцію". Але завжди спочатку повинен бути лідер, тому я тут (у Парижі - ред.)", - сказав Резніков.

Голова Міністерства оборони перерахував етапи, які проходить кожна зброя, а саме:

етап "Ні", тобто відмову;

етап "Давайте обговоримо і вивчимо можливості";

етап "Давайте готувати екіпаж";

етап "Прибуття".

Заява Байдена про F-16 для України

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив журналастам, що США не передаватимуть Україні літаки. Зауважимо, Джо Байден виходив з гелікоптера, оротко підійшов до преси і особливо не уточнював свою відповідь.

У Білому домі підтримали позицію президента США Джо Байдена щодо невідправляння в Україну літаки F-16. В адміністрації Байден заявили, США уже надсилають або анонсували допомогу для відправлення, включно з танками Abrams.

Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що під час наступних переговорів з партнерами найближчими тижнями щодо винищувачів для України він отримає позитивне рішення.

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