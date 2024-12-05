"Це питання колективної відповідальності": водіям хочуть ввести новий штраф за невчасну зміну гуми

Наразі в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

В Україні пропонуються штрафи за не перехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Адже це питання безпеки і колективної відповідальності.

Про це розповів перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький в інтервʼю Українським Новинам.

"Зимова гума – це вже не питання дискусій, це вже доведений факт, що це і менший гальмівний шлях і більша керованість автомобілем і менший ризик негативних наслідків у вигляді ДТП, особливо з потерпілими та загиблими. Тобто це не питання треба чи не треба. Це питання, що треба", – зазначив заступник.

За його словами, при +4+7 градусів літня гума вже “дубіє” і втрачає властивості. Тому важливо, щоб була зимова гума.

Білошицький додав, що у законопроєкті пропонується штраф у вигляді 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів за не перехід на сезонну гуму.

Нагадаємо, пропонується всіх водіїв, які тричі порушили відповідне правило, позбавляти права на керування авто до 1 року. Однак, в законопроєкті № 12 172 додатково прописали й норму, що за "малозначного порушення" права не відбиратимуть.

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