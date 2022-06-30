"Це політичне рішення": Садовий прокоментував заборону Московського патріархату у Львові

"Це політичне рішення": Садовий прокоментував заборону Московського патріархату у Львові

На території Львівської міської територіальної громади заборонили діяльність Української православної Церкви Московського патріархату та Української правовірної греко-католицької Церкви "Група Догнала".

Відповідне рішення ухвалили депутати під час сесія Львівської міської ради. Мер Львова Андрій Садовий додав, що рішення про заборону Московського патріархату одностайно підтримали всі депутати міськради.

Про це йдеться на сайті міської ради.

Міський голова зауважив, що ухвалене рішення місцева влада скерує вищим органам влади, які займаються діяльністю релігійних організацій.

"Це політичне рішення. Його одностайно підтримали всі депутати міської ради. Це рішення ми скеровуємо президенту, Голові Верховної ради, Уряду, бо виключно державні органи влади регламентують діяльність релігійних організацій. Це є позиція, яку ми публічно озвучили, а далі державні органи мають брати це в роботу", - прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо:

27 травня Собор УПЦ МП заявив про "незалежність", а також про незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні. Водночас в УПЦ МП уточнили, що просто "ще раз підкреслили" вже існуючий статус і не розривають стосунків із РПЦ. Донецька і Кримська єпархії УПЦ МП, розташовані на окупованих територіях, заявили, що не приймають рішення Собору.

Своєю чергою предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розтлумачив, на його думку, хитрість УПЦ МП щодо "незалежності" від московського Кирила-"вбивці".

Саме Кирил заявив, що "з розумінням" ставиться до рішення УПЦ МП про "незалежність"

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