"Це помітить весь світ": Данілов озвучив, скільки днів потрібно Росії для підготовки нападу на Україну

"Це помітить весь світ": Данілов озвучив, скільки днів потрібно Росії для підготовки нападу на Україну

За словами Данілова, підготовку РФ до можливого нападу "помітить весь світ".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що період підготовки Росії до широкомасштабного вторгнення до України займе від трьох до семи днів.

Про це він сказав в інтерв'ю для Associated Press.

За його словами, наразі РНБО не фіксує, що Росія готується нападати на Україну. Водночас він наголосив, українські військові стежать за ситуацією біля наших кордонів.

"Підготовчий період, який помітить увесь світ, може тривати від трьох до семи днів. М и ще цього не бачимо. Ми чітко розуміємо, що відбувається, і спокійно до цього готуємося", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше в РНБО поінформували, що поблизу кордонів України перебувають близько 109 тисяч російських військових і ще 10-11 тисяч додаткових військовослужбовців.

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