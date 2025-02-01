Це помста — голова Полтавської облради назвав цілі атаки росіян

У суботу, 1 лютого, росіяни обстріляли Полтаву. Голова Полтавської облради вважає цю атаку помстою за прагнення України позбутися всього, що нагадує про російське минуле.

Про це Олександр Біленький написав у Facebook.

Він зазначив, що вчора Міністерство культури України ухвалило рішення про виключення 15 обʼєктів культурної спадщини Полтави з Держреєстру.

"Сьогодні росія завдає ракетного удару по житловому будинку обласного центру… Це помста терористичного угруповання "чудь і мєря" нашій державі, яка прагне позбутися усього російського. Все має значення і культура, і мова, і віра! Співчуття рідним та близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Полтавській області оголошено триденну жалобу за жертвами російського удару.

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