Це потрібно лише Путіну: наскільки реальною зараз є можливість переговорів з РФ

Україна чітко висловила свою позицію: Росія має вивести свої війська з усієї території України. Але Путіна, якому вкрай потрібні переговори, це не влаштовує.

Про це в ефірі ТСН.ua сказав радник з комунікації російської опозиції та легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

Жодного прибутку, лише збитки

За словами радника, переговори тільки Путіну і потрібні, тому що Путін має видати бодай якусь перемогу для свого марнославства й трансляції на телеканалах. "Ось вони оголосили, що частина Запорізької, Херсонської областей, Донецька, Луганська області, Крим – це тепер Росія, їм треба це утримати", – каже він.

Так, Путін намагається зафіксувати статус-кво, заморозити це, щоб зберегти за собою накрадене. На думку радника, навряд чи йому це вдасться.

"Президент Зеленський готовий повернути Росії Бєлгород. Це переговорна позиція України, немає предмета переговорів між Києвом і Москвою. Забирайте свої іржаві танки й валіть до себе на болота, ось така переговорна позиція. Але ж Путіна це не влаштує, значить війна триватиме", – підсумував Барановський.

Раніше військовий експерт Олег Жданов припустив, чи примушуватимуть Україну до переговорів за результатами контрнаступу. Так, українські військові працюють, і партнери не зупинятимуть їх на півдорозі.

Були припущення, що нам негласно визначили час до нового року – які території звільнимо, ті й залишиться за нами, а далі нас примушуватимуть сісти за стіл переговорів.

Як зауважує військовий експерт, навряд чи так станеться, бо тоді наші партнери програють у цій війні. Натомість Захід зробив ставку на перемогу України.

Читайте також: