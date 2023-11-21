"Це потрібно не лише Україні, а й Європі": Шарль Мішель про членство нашої держави в об'єднанні

Попереду дійсно багато роботи.
Україна в ЄС – головна мета як нашої держави, так і наших партнерів. Це зробить Європу безпечнішою.
Про це в ефірі телемарафону сказав голова Європейської ради Шарль Мішель.
Україна має бути в ЄС
Один із найважливіших аспектів, каже він, – це проведення Україною реформ, які є необхідними.
"Ми знаємо, що вам потрібно буде зробити ще багато роботи. Ми знаємо, що іноді це буде розчаровувати, це буде важко. Але дуже важливо не забувати, яка головна мета. А головна мета – це Україна в ЄС", – зазначає Мішель.
Як додає голова Європейської ради, це буде добре як для українців, так і для ЄС.
"Це зробить Європу безпечнішою, нас – успішнішими... Це наша спільна мета, але нам потрібно дуже багато працювати разом", – вважає голова Європейської ради.
Саме тому, наголошує він, відбулася важлива зустріч із президентом Зеленським та його командою, щоб визначити:
- які наступні кроки, як нам підготувати Європейську раду в грудні;
- що потрібно для того, щоб якомога швидше Україна могла наблизитися до ЄС і одного дня стати державою-членом ЄС.
Напередодні Верховна Рада підтримала кілька законопроєктів, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.
Читайте також: