"Це потрібно не лише Україні, а й Європі": Шарль Мішель про членство нашої держави в об'єднанні

Україна в ЄС – головна мета як нашої держави, так і наших партнерів. Це зробить Європу безпечнішою.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Європейської ради Шарль Мішель.

Україна має бути в ЄС

Один із найважливіших аспектів, каже він, – це проведення Україною реформ, які є необхідними.

"Ми знаємо, що вам потрібно буде зробити ще багато роботи. Ми знаємо, що іноді це буде розчаровувати, це буде важко. Але дуже важливо не забувати, яка головна мета. А головна мета – це Україна в ЄС", – зазначає Мішель.

Як додає голова Європейської ради, це буде добре як для українців, так і для ЄС.

"Це зробить Європу безпечнішою, нас – успішнішими... Це наша спільна мета, але нам потрібно дуже багато працювати разом", – вважає голова Європейської ради.

Саме тому, наголошує він, відбулася важлива зустріч із президентом Зеленським та його командою, щоб визначити:

які наступні кроки, як нам підготувати Європейську раду в грудні;

що потрібно для того, щоб якомога швидше Україна могла наблизитися до ЄС і одного дня стати державою-членом ЄС.

Напередодні Верховна Рада підтримала кілька законопроєктів, ухвалення яких рекомендувала Єврокомісія для початку переговорів про вступ до ЄС.

Читайте також: