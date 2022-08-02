"Це потужні сусіди": Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау

Глава держави закликав Збігнєва Рау докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збігнєвом Рау.

Про це повідомили на офіційному сайті глави держави.

Глава держави подякував президенту та уряду Польщі, а також усьому польському народу за потужну підтримку України під час повномасштабного російського вторгнення.

"Це потужні сусіди, які допомагають нам сьогодні, у цей історичний момент, підтримуючи нас у різних напрямках», – сказав Володимир Зеленський.

Він також висловив подяку Польщі за допомогу вимушено переміщеним особам з України.

"Допомагають хто чим може – приймаючи у сім’ях, допомагають нашим дітям, допомагають сім’ям знаходити роботу й прихисток", – зазначив глава держави.

Президент відзначив законодавчі ініціативи Польщі на підтримку українців, які перебувають на території цієї держави. Він нагадав, що Верховна Рада ухвалила аналогічний закон щодо особливого статусу поляків в Україні.

"Я вважаю, що таких речей між нашими народами має бути якомога більше. Таке єднання в цей час свідчить про спільне майбутнє наших народів, наших незалежних суверенних держав", – сказав він.

Володимир Зеленський подякував Польщі за оборонну допомогу Україні, зокрема щодо постачання самохідних артилерійських установок Krab.

Нагадаємо, Дуда порівняв росіян у Маріуполі з нацистами у Варшаві.

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