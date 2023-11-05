"Це потужний сигнал, що деякою мірою спрацював": генерал Маломуж прокоментував реакцію ОП на статтю Залужного

Офіс президента України Володимира Зеленського розкритикував колонку в The Economist, що написав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 рр. Микола Маломуж зазначив, що це свідчить про те, що між президентом та Залужним виникли протиріччя, які потрібно врегулювати.

Про це Микола Маломуж повідомив під час ефіру телеканалу "Еспресо".

За словами генерала, Залужний для The Economist висловив свою позицію для того, щоб не лише висвітлити загальну ситуацію щодо війни в Україні, а і схилити Захід, особливо США, до ефективної підтримки.

"Це потужний сигнал, що деякою мірою спрацював. І ніхто з ОП - ні заступники, ні глава, не мають права якимось чином коментувати і коригувати позицію головнокомандувача", - зазначив Маломуж.

Залужний, на думку генерала, висловив свою позицію.

"Зеленський може висловити свою позицію або вказати на деякі неточності чи своє стратегічне бачення. Але цей формат протиріч не повинен звучати на рівні преси чи інтерв'ю. Тут повинна бути єдина позиція. Ці розбіжності потрібно зняти, обмежити всі коментарі з боку ОП, який не має жодного повноваження до цього", - додав Маломуж.

Додамо, що західні ЗМІ написали про "яскравий публічний докір", який сигналізує про розрив між військовим і цивільним керівництвом в Україні під час війни.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував колонку в The Economist, де написав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, для виходу з якого необхідно зробити великий технологічний стрибок.

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