"Це повертає Росію до реальності": Зеленський про удари по території держави-агресорки

У середу, 11 грудня, у Росії були атаковані низка об'єктів. Такі удари повертають ворога до реальності, що війну потрібно завершувати.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

"Передусім хочу подякувати нашим воїнам Збройних Сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях. Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей", – наголосив він.

Головком доповів щодо деталей ураження

Як наголосив Зеленський, це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати.

"Головнокомандувач доповів і щодо всіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати", – зазначив Зеленський.

Він подякував усім нашим воїнам за стійкість. Особливо за бої на фронті відзначив воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти.

"Доповів Головком і щодо ситуації в районах проведення Курської операції. Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз", – підсумував український лідер.

Раніше Зеленський висловив свою позицію про бажання новообраного президента США Дональда Трампа заморозити війну. За його словами, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів, і Україна цього хоче.

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