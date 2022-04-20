"Це пріоритет для всіх на континенті": Зеленський про відновлення експорту аграрної української продукції

"Це пріоритет для всіх на континенті": Зеленський про відновлення експорту аграрної української продукції

Президент України розповів про результати зустрічі з президентом Європейської ради.

До України прибув з візитом президент Європейської ради Шарль Мішель. З президентом України вони, зокрема, обговорили відновлення експорту української аграрної продукції.

Про це у своєму відеозверненні розповів Володимир Зеленський.

За його словами, вони обговорювали, як можна ліквідувати загрозу продовольчої та енергетичної кризи, яка викликана вторгненням Росії в Україні.

"Також обговорили, що ми можемо зробити разом з Євросоюзом , щоб ліквідувати ті загрози продовольчій та енергетичній безпеці Європи і всього світу, які створені саме російською федерацією. Відновити експорт української аграрної продукції та заблокувати можливості Росії шантажувати Європу енергоресурсами для всіх на континенті – це однаково топ пріоритет", - зазначив Зеленський.

"У ЄС триває підготовка шостого санкційного пакету", - звернення Володимира Зеленського за 20 квітня

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель розповів, що Єврокомісія до кінця червня висловить свою позицію щодо надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

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