Це про системну руйнацію: що значить "удари вгбиб" Росії та на що вони спрямовані - Подоляк вичерпно пояснив

За його словами, правильна стратегія передбачає ослаблення РФ за трьома напрямами.

Коли Україна завдає ударів вглиб Росії, це відбувається не демонстративно, а насамперед для руйнації авіабаз, з яких РФ запускає по нашій державі ракети.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник голови ОП Михайло Подоляк.

За його словами, коли мовиться про удари вглиб Росії, йдеться не про символічні та демонстративні поодинокі атаки.

“Це про системну руйнацію насамперед авіабаз, на яких базується стратегічна авіація, що зі свого боку завдає навмисних масованих ударів по цивільному населенню та цивільних об’єктах України. Це також руйнація інфраструктури та забезпечення війни. Це руйнація військових виробництв і місць накопичення ресурсів”, - наголосив Подоляк.

Він також додав, що правильна стратегія передбачає ослаблення РФ за трьома напрямами: підвищення вартості війни, руйнація логістики і збільшення часу постачання ресурсів на поле бою, техніки й загальне скорочення ресурсності.

Нагадаємо, що в РФ мінують гавань біля Новоросійського порту.

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