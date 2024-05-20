"Це просто небо і земля": в Повітряних силах розповіли про тренажер F-16 (фото)

Начальник групи обслуговування тренажерів так відгукнувся про тренувальну платформу: "Зовсім інший рівень технологій".

В Україні в одній з бригад тактичної авіації вже відпрацьовують бойові місії на авіаційному тренажері F-16, наданому Чехією. Начальник групи обслуговування тренажерів Дмитро назвав отримання цієї сучасної платформи справжнім "проривом".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Начальник групи обслуговування тренажерів розповів, що вже понад 20 років займається авіатренажерами літаків типу "Су" та "МіГ". За його словами, усі ці роки доводилось, м’яко кажучи, непросто. Адже ситуація із постачанням нової техніки тривалий період була близькою до критичної.

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Фахівці ремонтували, модернізували, осучаснювали програмне забезпечення, залучали українських виробників, але в більшості авіатренажерів давно закінчився ресурс. Невдовзі на озброєння українських бригад надійдуть винищувачі F-16, тому немає іншого варіанту, як перехід на нові тренажери.

Дмитро розповів, що складати тренажер F-16 – одне задоволення: упорались швидко і одразу розпочали перші тестові запуски.

"Відверто кажучи, я перший в Україні сів у кабіну нового тренажера. До цього часу випробував на собі чимало радянських версій. Також "літав" на багатьох авіасимуляторах F-16, які давно в розпорядженні наших авіаційних бригад. У перші ж секунди "польоту" на повноцінному тренажері зрозумів – це просто небо і земля", – зазначив начальник групи обслуговування.

"Реалістичність відчуттів, перевантаження, величезний вибір карт, режимів, сценаріїв, можливість відпрацьовувати застосування різного озброєння, моделювати дії в позаштатних ситуаціях… Це дійсно зовсім інший рівень технологій", – додав Дмитро.

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Навчання українських пілотів на авіаційному тренажері F-16 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Офіцер також сказав, що розібратись із обслуговуванням такої техніки – взагалі не проблема:

"Повірте, мені є з чим порівнювати. Я добре пам’ятаю тренажери, комп’ютерна складова яких займала декілька десятків шаф по 15 метрів у довжину, і яка морока, коли в такому тренажері щось вилітає. Чи тренажери із кабельним планом по півтори тонни, який вантажиться у ЗіЛ із "гіркою".

У Генштабі анонсували, що найближчим часом такими навчальними платформами укомплектують усі бригади тактичної авіації.

Навчання українських пілотів на авіаційному тренажері F-16 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Авіаційний тренажер F-16 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, Україна вже влітку отримає перші винищувачі F-16, які надійдуть від Данії. Водночас Нідерланди планують почати відправлення F-16 Києву цієї осені.

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