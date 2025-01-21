"Це просто треш": дружина Усика заступилася за дівчину з якої знущалися старшокласники в Білій Церкві

Дружина чемпіона з боксу Олександра Усика, Катерина, емоційно відреагувала на відео з побиттям підлітками дівчинки в Білій Церкві, яке стало поширюватися в Мережі. Вона зазначила, що не може залишити цей інцидент без уваги і закликала до розголосу, аби такі випадки не залишались безкарними.

Висловилась Катерина Усик щодо цієї ситуації у своїх stories в Instagram.

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"Я вже 10 разів передивилася, може навіть більше, цю історію з цією дівчинкою. Це просто жесть. Ми не можемо це просто так лишати. Треба щось робити. Потрібен розголос. Я не уявляю почуття цих батьків, які бачать, що їх дитину б'ють. Це просто треш. І хто б'є - хлопці", – зазначила вона.

Вона побажала дівчинці одужати морально і фізично, а її батькам — сил, і висловила надію на швидку реакцію поліції.

Катерина також повідомила, що вже на зв’язку з мамою дівчинки.

"Ми не можемо залишити це без уваги": Катерина Усик висловила підтримку побитій підлітками дівчинці

Нагадаємо, днями в соцмережах було опубліковано декілька відео, на яких група підлітків, зокрема й дівчат, принижували дівчинку, кидаючи в неї використані жуйки, били та розпилювали в обличчя засіб, схожий на газ. Подія сталася в Білій Церкві.

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