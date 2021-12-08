"Це провокаційне запитання": Путін ухилився від прямої відповіді, чи нападе Росія на Україну

"Це провокаційне запитання": Путін ухилився від прямої відповіді, чи нападе Росія на Україну

Також Путін заявив, що Росія, яка 8 років веде гібридну війну проти України, – "миролюбна держава".

Президент країни-агресорки Володимир Путін, відповідаючи на запитання "Чи збирається Росія напасти на Україну", назвав це провокаційним запитанням.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками переговорів із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом 8 грудня, пишуть російські ЗМІ.

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"Це запитання провокаційне. Росія проводить миролюбну зовнішню політику, але вона має право забезпечувати свою безпеку, як я вже сказав, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І ми це обговорюємо з нашими партнерами, з усіма нашими партнерами, включаючи вчорашнього мого співрозмовника, президента США Байдена", - сказав Путін.

Також він заявив, що тема безпеки - це окремий предмет розмови. Путін додав, що вони "домовилися (з президентом США Джо Байденом) про те, що зробимо це предметно, обміняємося найближчим часом нашими міркуваннями щодо цього".

Окрім цього, у цій розмові Володимир Путін знову нагадав, що Росію турбує питання прийняття України до НАТО. На міжнародних переговорах він попереджає партнерів, що вступ України до НАТО - "неприйнятний процес для РФ".

Як повідомлялося раніше:

українська розвідка заявила, що Кремль готується напасти на Україну на початок 2022-го .

. міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія стягнула понад 94 тисячі військових до кордонів України та окупованих територій .

. про підготовку нового вторгнення повідомляють і міжнародні партнери та іноземні ЗМІ. Німецька газета Bild опублікувала три фази можливої війни України з Росією і мапу ймовірного нападу РФ.

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