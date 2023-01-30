"Це реально": у Польщі повідомили умову для вступу України до ЄС

У лютому відбудеться саміт ЄС-Україна, який демонструє, що "шлях України до об'єднання є реальним".

Польща прагне, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу. Але країні спочатку треба перемогти у війні, яку розпочала РФ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський в ефірі TVP Info.

Яблонський наголосив, що українці чітко показують, як хочуть розвиватися, належати до Європейського Союзу і до НАТО.

"Це не просто гасла, порожні гасла, а справжня воля до співпраці. Ми дуже хочемо, щоб Україна за кілька років стала членом Європейського Союзу. Це реально, якщо тільки ми допоможемо Україні виграти цю війну", - заявив Яблонський.

За його словами, саміт ЄС-Україна демонструє, що "шлях України до об'єднання є реальним". До слова, цей захід відбудеться в Києві 3 лютого.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна планує вступити до Європейського Союзу за два роки.

Посол України у ЄС Всеволод Ченцов вважає, що Україна має цілком реальні шанси стати членом Європейського Союзу вже у цьому десятилітті. Посол каже, що держава за 2022 рік здійснила стільки, скільки інші країни проходили роками.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявляв, що Україна буде мати майбутнє в ЄС і завдяки підтримці "друзів" ця дорога для Києва буде коротшою.