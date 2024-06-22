Це рекорд: біля Одеси незаконно перетнути кордон хотіли одразу 47 чоловіків (фото)

Наразі тривають слідчі дії та пошуки інших причетних до цього каналу.

В Україні одразу 47 чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон поблизу Одеси. Вони спробували виїхати чотирма мікроавтобусами.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

За словами Глаголи, 21 червня приблизно о 14:00 прикордонники спільно зі Службою безпеки та Державним бюро розслідувань здійснили спецоперацію на кордоні з Молдовою. Він додав, що перетнути кордон намагалася рекордна кількість чоловіків.

Журналіст зазначив, що чоловіків затримали в районі села Обжиле в Україні. Вони намагалися потрапити до Молдови на п’ятьох машинах (чотири мікроавтобуси та одне авто, де їхали організатори схеми).

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці шукають інших учасників нелегального каналу.

Раніше в МВС повідомили, що в Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Євросоюзу, зокрема через ліси та річку Тису.

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