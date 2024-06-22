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Це рекорд: біля Одеси незаконно перетнути кордон хотіли одразу 47 чоловіків (фото)

Це рекорд: біля Одеси незаконно перетнути кордон хотіли одразу 47 чоловіків (фото)

Прикордонники попереджають про відповідальність за порушення правил перетину. Колаж ТСН.ua

Наразі тривають слідчі дії та пошуки інших причетних до цього каналу.

В Україні одразу 47 чоловіків намагалися нелегально перетнути кордон поблизу Одеси. Вони спробували виїхати чотирма мікроавтобусами.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела.

За словами Глаголи, 21 червня приблизно о 14:00 прикордонники спільно зі Службою безпеки та Державним бюро розслідувань здійснили спецоперацію на кордоні з Молдовою. Він додав, що перетнути кордон намагалася рекордна кількість чоловіків.

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Журналіст зазначив, що чоловіків затримали в районі села Обжиле в Україні. Вони намагалися потрапити до Молдови на п’ятьох машинах (чотири мікроавтобуси та одне авто, де їхали організатори схеми).

Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці шукають інших учасників нелегального каналу.

Раніше в МВС повідомили, що в Україні щодня прикордонники затримують десятки людей, які намагаються незаконно перетнути український кордон у напрямку країн Євросоюзу, зокрема через ліси та річку Тису.

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