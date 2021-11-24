"Це російська інформаційна спецоперація": у РНБО відреагували на плакати учасників маршу антивакцинаторів

У РНБО зазначають, що це не вперше, коли Росія залишає свій слід в антивакцинаторських рухах.
Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України відреагував на марш антивакцинаторів, де на плакатах з’явились QR-коди, що ведуть на сторінку провладної російської партії "Єдина Росія".
Про це зазначила пресслужба РНБО у Facebook.
"Центром протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, як повідомлялося раніше, було виявлено російську інформаційну спецоперацію, спрямовану на максимальне зменшення рівня вакцинації населення України", — йдеться в повідомленні.
У РНБО зазначають, що це не вперше, коли Росія залишає свій слід в антивакцинаторських рухах. Відтак у соціальних мережах, месенджерах та Telegram-каналах, як пишуть в Раді нацбезпеки, часто поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації.
В РНБО зазначають, що підтвердженням реалізації таких заходів є проведення чергового маршу противників вакцинації від COVID-19, учасники якої на плакатах розмістили QR-код, який дає перехід до вебсайту російської політичної партії "Єдина Росія".
Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, у Києві пройшов марш антивакцинаторів. Активісти спочатку постояли під будівлею Ради, а потім через вулицю Хрещатик вирушили до будівлі СБУ.
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