Це - “руська рулетка”: очільник Запорізької ОВА розповів про терористичні дії окупантів на ЗАЕС

Про це в ефірі телемарафону FREEДОМ розповів очільник ЗОВА Олександр Старух.



Фактично така ситуація на станції зберігається з березня, тоді вперше було обстріляно блок №3. Однак наразі, представники РФ прямо оголосили, що готові поставити під ядерну загрозу Україну та всі країни Європи.



"Такі загострення неминучі, адже Росія порушує не лише правила ведення війни та міжнародні угоди про те, що не можна вести бойові дії із застосуванням важкої техніки на території атомної електростанції, а й просто порушують логіку людського існування. Коли російські окупанти захоплювали Енергодар, у нас там не було важкої техніки, адже якщо туди щось влучить, то у війні не буде сенсу ні для нас, ні для окупанта. І взагалі проблеми виникнуть у всього європейського континенту", - сказав він.

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Олександр Старух зазначив, що станція - це неодмінно укріплений об’єкт, однак від таких терористичних дій вона не захищена. Крім небезпеки від самої АЕС, на території зберігається відпрацьоване паливо, яке також може нести загрозу.



-"Краще, щоб міжнародні організації змінювали свої правила, якось виключали, закликали до порядку, а не просто висловлювали стурбованість", - зазначив керівник ОВА.

На випадок непередбачуваних аварій є чіткий план евакуації, затверджений Кабінетом Міністрів. Наразі його корегують, адже в умовах воєнного стану його реалізація може бути складнішоюю. Також Олександр Старух висловив подяку працівникам атомної станції, які попри такі умови, продовжують працювати.



"Якщо виникне інцидент ядерного характеру, постраждає не лише південь України, а й Крим і Росія. В одній ядерній бомбі 9 кілограмів урану або плутонію, а у нашої станції 1200 тонн. Забруднення може бути не маленьким, але знову ж таки це “руська рулетка”", - додав він.

Крім цього, продовжується виїзд мирних мешканців з тимчасово окупованих територій. Окупанти розділили дорогу на два напрями: херсонський та мелітопольський. За вчора евакуюватися вдалося понад 1300 особам, з яких понад 300 - діти.



Що ж стосується підготовки до псевдореферендуму, рашисти не полишають спроби проводити свої піар-акції по залякуванню. Такий референдум є лише погрозою та спробою схилити українців до співпраці, адже він не має жодних юридичних підстав.

Нагадаємо, Україна надіслала ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на Запорізьку АЕС.

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