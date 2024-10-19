"Це ще не всі позитивні новини": Лубінець заінригував заявою після обміну військовополонених

Серед звільнених - 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів.

До Уураїни повернулися ще 95 захисників. Наступного тижня, ймовірно, з'являться деталі, які пов'язані з отриманням листівок від військовополонених і новою процедурою верифікації.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

"Але досі залишається велика частина тих, кого нам треба повернути, наших героїв", - наголосив Лубінець.

Він додав, що Україна "ні про кого не забула".

Нагадаємо, координаційний штаб провів 58-й обмін військовополоненими. Додому повернулися ще 95 захисників України.

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