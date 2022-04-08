"Це ще одна спроба закрити шляхи втечі": Боррель засудив ракетний удар росіян по вокзалу в Краматорську

"Це ще одна спроба закрити шляхи втечі": Боррель засудив ракетний удар росіян по вокзалу в Краматорську

Росія намагалася зруйнувати шлях евакуації мирних людей з Краматорська.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель засудив ракетний удар по вокзалу в Краматорську Донецької області, який здійснили російські війська.

"Я рішуче засуджую сьогоднішній ранковий невибірковий напад Росії на залізничний вокзал у Краматорську, в результаті якого загинули десятки людей і залишилося багато поранених", - написав він у своєму акаунті в Twitter.

На його думку російські окупанти хотіли зруйнувати евакуаційний шлях, яким мирні жителі намагалися виъхати подалі від обстрілів.

"Це ще одна спроба закрити шляхи втечі для тих, хто тікає від цієї невиправданої війни та завдає людських страждань", - додав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, на залізничному вокзалі у Краматорську перебувало майже чотири тисячі мирних мешканців, коли Росія завдала по ньому ракетних ударів. Внаслідок обстрілів загинули, за останніми даними, щонайменше 39 людей. Ще десятки мирних мешканців - поранені.

Як вже повідомили в "Укрзалізниці", після обстрілу станцію “Краматорськ” закрили для евакуації та приймання потягів.