"Це сила і мотивація йти вперед": Зеленський на честь Дня батька показав зворушливі фото українських родин

Сьогодні у світі святкують День батька. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський оприлюднив щемливі знімки батьків з дітьми, які через напад Росії переживають надскладні часи, а деякі змушені розлучитися і не бачитися місяцями.
Президент України Володимир Зеленський зауважив, що бути батьком – велика відповідальність і велике щастя.
Відповідний допис український лідер зробив у Telegram.
"Бути батьком – велика відповідальність і велике щастя. Це сила, мудрість, мотивація йти вперед та не опускати рук. І хоч би як було складно – оберігати й захищати найдорожче. Майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, а отже, і всієї України", - написав Зеленський.
Нагадаємо, на честь Дня батька Кейт та Вільям показали зворушливе фото герцога Кембриджського з трьома дітьми.
Тим часом окупанти примусово вивезли з України щонайменше 300 тисяч дітей.
Читайте також: