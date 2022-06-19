"Це сила і мотивація йти вперед": Зеленський на честь Дня батька показав зворушливі фото українських родин

"Це сила і мотивація йти вперед": Зеленський на честь Дня батька показав зворушливі фото українських родин

Сьогодні у світі святкують День батька. З цієї нагоди президент України Володимир Зеленський оприлюднив щемливі знімки батьків з дітьми, які через напад Росії переживають надскладні часи, а деякі змушені розлучитися і не бачитися місяцями.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що бути батьком – велика відповідальність і велике щастя.

Відповідний допис український лідер зробив у Telegram.

"Бути батьком – велика відповідальність і велике щастя. Це сила, мудрість, мотивація йти вперед та не опускати рук. І хоч би як було складно – оберігати й захищати найдорожче. Майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, а отже, і всієї України", - написав Зеленський.

Нагадаємо, на честь Дня батька Кейт та Вільям показали зворушливе фото герцога Кембриджського з трьома дітьми.

Тим часом окупанти примусово вивезли з України щонайменше 300 тисяч дітей.

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