"Це сильний сигнал Росії": як європейські лідери привітали Україну зі статусом кандидата на вступ до ЄС

"Це сильний сигнал Росії": як європейські лідери привітали Україну зі статусом кандидата на вступ до ЄС

23 червня 2022 року точно увійде в історію. Україна офіційно отримала статус кандидата в члени ЄС. Відповідне рішення ухвалила Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Лідери Заходу та європейські політики вітають Україну із новим статусом.

Одним із перших прокоментував надання Україні, а також Молдові статусу країн-кандидатів на членство в Євросоюз німецький канцлер Олаф Шольц. Лідер Німеччини привітав Україну та Молдову "в європейській родині".

"27 разів "так"! Вітаємо Україну та Молдову. Європейська Рада вітає дві нові країни-кандидатки на вступ до ЄС. До доброї співпраці в європейській родині!", - написав глава німецького уряду.

Голова Євроради Шарль Мішель привітав Україну у своєму Twitter українською мовою:

"Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні - віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю Володимира Зеленського і Майю Санду, а також народи України та Молдови. Наше майбутнє - разом!".

Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи рішення ЄС про статус кандидата для України, наголосив, що "це сильний сигнал Росії". "Ми пропонуємо європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії. Це сильний сигнал Росії в поточному геополітичному контексті – надати Україні та Молдові статус кандидата", – висловився Макрон під час брифінгу після засідання саміту лідерів ЄС.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола, вітаючи Україну та Молдову з наданням обом державам статусу кандидатів у члени Євросоюзу, назвала це рішення "часом Європи". "На правильному боці історії. Вітаємо народ України та Молдови. Сьогодні ми дали надію. За свободу, за демократію, за наше майбутнє. Це час Європи", – йдеться у дописі президентки Європарламенту.

Надання Україні статусу кандидата – це визнання того, що вона належить до європейської родини та визнання всіх жертв українців. Так відреагував на рішення ЄС голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас. З цієї радісної новини посол в ЄС записав відеозвернення, в якому сказав: "Це - визнання, що Україна належить до європейської родини, визнання всіх жертв, яких українці зазнали, починаючи з Майдану, й зазнають зараз, помираючи на полі бою через несправедливу, неспровоковану агресію РФ. Зараз ваш європейський вибір зрозумілий - робота розпочнеться завтра, з усіма реформами ЄС, але сьогодні ми святкуємо".

Not white but clear yellow-blue smoke from Brussels: Ukraine is officially an EU candidate country! It is one of the most geopolitically loaded days of my life, as important as 1991 and 2004. pic.twitter.com/uR6ZMa93qo — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 23, 2022

"Не білий, але чітко жовто-блакитний дим з Брюсселя: Україна офіційно є країною-кандидатом в ЄС! Це один із найбільш геополітичних днів у моєму житті, такий же важливий, як 1991 та 2004 роки", - написав Маасікас у Twitter.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна є "частиною нашої європейської родини".

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Київ заповнив і передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата на членство в ЄС.

17 червня Єврокомісія вирішила рекомендувати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн того дня заявила, що в Україні вже впроваджено близько 70% європейських правил, норм і стандартів, але ще необхідно зробити важливу роботу щодо верховенства права, деолігархізації та боротьби з корупцією.

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