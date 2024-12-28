"Це соромно": голова "Слуги народу" про те, чи можна припинити "бусифікацію"

За її словами, не можна сказати, що "бусифікація" на 100% повсюдно відбувається, "але є випадки, які неприпустимі".

Так звана "бусифікація" – примусове затримання військовозобов'язаних є ганебним явищем і має припинитися.

Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, передає "Українське Радіо".

"Я би хотіла, якби було моє бажання і воля, щоб вона (бусифікація – Ред.) припинилася вже давно. Але ми все одно бачимо, що є такі ганебні явища. Поки що вона є. Це соромно. Про це потрібно говорити, це потрібно викорінювати, від цього потрібно позбавлятися... Нам соромно стає за те, що ми інколи бачимо", – каже нардепка.

За її словами, не можна сказати, що "бусифікація" на 100% повсюдно відбувається, "але є випадки, які неприпустимі для нашої країни".

Тому Шуляк закликає впроваджувати в армії прогресивні сучасні методи, як рекрутинг.

"Ми вже з вами говорили неодноразово в цій студії, що, звичайно, повинна бути мотивація, повинен бути рекрутинг. Вже перші рекрутингові центри почали працювати на всій території України. Люди повинні розуміти, куди вони йдуть, діє зараз можливість обирати в яку бригаду, за якою спеціальністю для того, щоб бути максимально корисним", – підсумувала вона.

Раніше Олена Шуляк відповіла, чи розглядатиме Рада зниження мобілізаційного віку.

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