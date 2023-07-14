Це спільне завдання, не тільки України: Данілов - про військові конвої для "зернового коридору"

Питання військових конвоїв для "зернового коридору" – це спільне завдання, а не тільки України.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону 14 липня.

"Один із варіантів, який може розглядатися (військові конвої для "зернового коридору" – ред). Але маємо на увазі, що тут мають бути однодумці. Це спільне завдання, це не тільки завдання нашої країни... Є ситуація, пов’язана з Босфором. Непросте питання", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, у Росії спростували заяву про те, що диктатор Володимир Путін нібито погодився подовжити "зернову угоду" за участі України та Туреччини.

У липні 2023 російський режим почав заявляти, що він більше не погодиться на подовження зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною. Так, першим пунктом чергових вимог було підключення до SWIFT “Россельхозбанка”. Це пов'язано з тим, що за цим банком стоїть син секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева. Другою вимогою став запуск на світовий ринок російського аміаку.

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