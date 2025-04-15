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Це справжній трунок: яким добривом в жодному разі не можна підживлювати цибулю
З першого погляду вирощувати цибулю просто. Але, виявляється, внесення неправильного добрива може стати причиною того, що ця культура починає засихати прямо на грядці. Чим підживити цибулю, щоб отримати великий урожай?
Це добриво краще залишитися для кабачків, томатів або огірків, а ось цибуля після такого підживлення точно не наростить великі головки.
Йдеться про підживлення з використанням трави. Багато хто полюбляє використовувати різні настоянки. Особливо часто готують їх з кропиви. Але таке добриво негативно впливає на підземну частину цибулі. Від нього цибулина перестає рости, а вся енергія йде на нарощування зелених пагонів.
Також не варто використовувати дріжджі, які дають такий самий результат.
Чим підживити цибулю: народні методи
Цибулю любить правильно підібрані добрива, хоча і не потребує надто частого підживлення. Для активного росту та розвитку цій культурі потрібен азот. Тому найкращими органічними та мінеральними добривами будуть:
калійна сіль — підживлюють коренево, використовуючи 1 чайну ложку речовини на відро води;
нітрофоска — можна підливати під корінь або розсипати порошок на грядці (в першому разі потрібно взяти 2 столові ложки на відро води);
попіл як добриво для цибулі — або розсипати по землі (500 г на 1 квадратний метр) або приготувати настій (300 г попелу на 10 літрів окропу, настоювати три дні);
аміачна селітра — добриво розливається на коріння цибулі, використовуйте 2 столові ложки речовини на відро води;
підживлення цибулі курячим послідом — спочатку послід розводять у воді (співвідношення 1:20), а потім 500 г розчину заливають відром води і поливають грядки.
Зверніть увагу, якщо ви хочете отримати саме велике зелене пір’я цибулі, а не міцну головку, тоді можна використовувати дріжджі (сухі або свіжі). Для цього змішайте 1 кг свіжих (10 г сухих) дріжджів з 2 столовими ложками цукру та відром теплої води.
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