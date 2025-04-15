Чим підживити цибулю: народні методи / © Pexels

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Це добриво краще залишитися для кабачків, томатів або огірків, а ось цибуля після такого підживлення точно не наростить великі головки.

Йдеться про підживлення з використанням трави. Багато хто полюбляє використовувати різні настоянки. Особливо часто готують їх з кропиви. Але таке добриво негативно впливає на підземну частину цибулі. Від нього цибулина перестає рости, а вся енергія йде на нарощування зелених пагонів.

Також не варто використовувати дріжджі, які дають такий самий результат.

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Чим підживити цибулю: народні методи

Цибулю любить правильно підібрані добрива, хоча і не потребує надто частого підживлення. Для активного росту та розвитку цій культурі потрібен азот. Тому найкращими органічними та мінеральними добривами будуть:

калійна сіль — підживлюють коренево, використовуючи 1 чайну ложку речовини на відро води;

нітрофоска — можна підливати під корінь або розсипати порошок на грядці (в першому разі потрібно взяти 2 столові ложки на відро води);

попіл як добриво для цибулі — або розсипати по землі (500 г на 1 квадратний метр) або приготувати настій (300 г попелу на 10 літрів окропу, настоювати три дні);

аміачна селітра — добриво розливається на коріння цибулі, використовуйте 2 столові ложки речовини на відро води;

підживлення цибулі курячим послідом — спочатку послід розводять у воді (співвідношення 1:20), а потім 500 г розчину заливають відром води і поливають грядки.

Зверніть увагу, якщо ви хочете отримати саме велике зелене пір’я цибулі, а не міцну головку, тоді можна використовувати дріжджі (сухі або свіжі). Для цього змішайте 1 кг свіжих (10 г сухих) дріжджів з 2 столовими ложками цукру та відром теплої води.

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