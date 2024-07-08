"Це справжнє обличчя РФ": Кулеба звернувся до світу через сьогоднішній ракетний удар

За словами Кулеби, сьогодній удар – це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції.

Удар по дитячій лікарні "Охматдит" та приватній клініці на лівому березі Києва свідчить про навмисні обстріли Росією медичних закладів та цивільної інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Також читайте Ракетний удар по "Охматдиту": гендиректор найбільшої в Європі дитячої лікарні зробив важливу заяву

"Це справжнє обличчя Росії. Це справжня відповідь Путіна на всі миротворчі місії та пропозиції", – наголосив Кулеба.

Міністр наголосив, що цей варварський удар ще раз закликає весь світ, усіх лідерів і країни якнайшвидше поставити Україні додаткові системи ППО та боєприпаси.

"Додаткові "петріоти" та зброя. Закликаю партнерів невідкладно приймати рішення", – сказав очільник МЗС.

Крім того Кулеба закликав всі країни та міжнародні організації рішуче засудити сьогоднішній удар, вжити негайних заходів для посилення можливостей протиповітряної оборони України та відмовитися від будь-якого умиротворення вбивць дітей та інших мирних жителів.

Нагадаємо, що внаслідок масованого ракетного удару по території України 33 людини загинуло, 140 поранено. Зокрема у Києві загинули 22 людини.

Під час атаки сталося влучання в приміщення дитячого медзакладу "Охматдит". Також внаслідок повторних обстрілів було пошкоджено будівлю в Дніпровському районі, в якій знаходяться дві клініки - "Адоніс" та "Ісіда". Наразі там тривають розбори завалів, відомо про 7 загиблих.

Читайте також:

Масована ракетна атака по Україні 8 липня! Головне про обстріли

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.