Це сталося знову: ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі (відео)

660-фунтова ракета, начинена сотнями суббоєприпасів розміром з гранату, пронеслася вниз, обсипаючи росіян смертоносними уламками.
Російські війська зібралися для навчань на відкритому просторі в межах дії артилерії України у Запорізькій області. Український безпілотник виявив ворожих солдатів та передав координати HIMARS.
Про це пише Forbes.
Кадри оприлюднили на сторінці "Повернись живим".
Чим особливий удар
Аналітики зазначають, що ця атака по російських військах на Запоріжжі стався лише за кілька днів після окремого українського рейду на російських стажистів у тій самій області. Усього з лютого було здійснено не менше семи таких операцій по всій 700-мильній лінії фронту. Попередньо, армія РФ втратила сотні військових.
Цей удар, як і попередній, був спрямований на російські війська, судячи з усього, на стрільбищі. Поки український безпілотник спостерігав зверху, десятки росіян зібралися серед білого дня в ясний день.
"Українська ракета, мабуть, американського виробництва M30/31, начинена 400 бомбами, завдала прямого удару. Дрон затримався, спостерігаючи за російськими солдатами, що вижили, і за тілами інших".
Цей рейд свідчить як про зростаючі можливості України щодо завдання дальніх ударів, так і про недбалість російського командування, яке намагалося провести навчання в радіусі 57 миль від мети ракет М30/31 з GPS-наведенням.
Раніше зазначалося, що протягом пів року ЗСУ щонайменше п'ять разів вдарили з HIMARS по місцях скупчення російських окупантів поблизу лінії фронту. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.
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