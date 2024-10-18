Це сталося знову: ЗСУ вдарили по скупченню окупантів з HIMARS на Запоріжжі (відео)

Російські війська зібралися для навчань на відкритому просторі в межах дії артилерії України у Запорізькій області. Український безпілотник виявив ворожих солдатів та передав координати HIMARS.

Про це пише Forbes.

Кадри оприлюднили на сторінці "Повернись живим".

ЗСУ вдарили по скупченню росіян з HIMARS

Чим особливий удар

Аналітики зазначають, що ця атака по російських військах на Запоріжжі стався лише за кілька днів після окремого українського рейду на російських стажистів у тій самій області. Усього з лютого було здійснено не менше семи таких операцій по всій 700-мильній лінії фронту. Попередньо, армія РФ втратила сотні військових.

Цей удар, як і попередній, був спрямований на російські війська, судячи з усього, на стрільбищі. Поки український безпілотник спостерігав зверху, десятки росіян зібралися серед білого дня в ясний день.

"Українська ракета, мабуть, американського виробництва M30/31, начинена 400 бомбами, завдала прямого удару. Дрон затримався, спостерігаючи за російськими солдатами, що вижили, і за тілами інших".

Цей рейд свідчить як про зростаючі можливості України щодо завдання дальніх ударів, так і про недбалість російського командування, яке намагалося провести навчання в радіусі 57 миль від мети ракет М30/31 з GPS-наведенням.

Раніше зазначалося, що протягом пів року ЗСУ щонайменше п'ять разів вдарили з HIMARS по місцях скупчення російських окупантів поблизу лінії фронту. Внаслідок "прильотів" було знищено сотні загарбників.

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