"Це стандартна практика Росії": Жданов прокоментував погрози Путіна про удари по нових об’єктах

"Це стандартна практика Росії": Жданов прокоментував погрози Путіна про удари по нових об’єктах

Військовий експерт прокоментував інтерв'ю, в якому глава Кремля Путін заявив, що Росія вдарить по нових об’єктах, якщо США нададуть Україні ракетні комплекси.

На думку Олега Жданова, таким чином президент РФ Володимир Путін вдався до стандартної практики - залякування противника.

"Це залякування. Це стандартна практика Російської Федерації. Коли вони розуміють, що вони нічого не можуть зробити, вони починають погрожувати і розповсюджувати ці погрози", - сказав військовий експерт в інтер'ю ТСН.

Олег Жданов додав, що Путін намагається погрожувати не лише Україні, а він розпочав масштабну кампанію щодо залякування усього світу.

"Минулого тижня почались раптові навчання ракетних військ стратегічного призначення і почались навчання Тихоокеанського флоту в Тихому океані теж із застосуванням літаків, човнів, зокрема і підводних бойових човнів, які всі можуть нести ядерні боєзаряди. Тобто Росія починає широчезну кампанію щодо залякування світу з одного боку, а з іншого боку вони пропонують сідати за стіл перемовин, але відступати Росія не збирається", - сказав експерт.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив у ефірі телеканалу "Россия 1", що у разі постачання Україні ракетних установок зі США, Росія завдаватиме ураження по об’єктах, які до цього "не чіпала". Про які саме об'єкти йде мова, глава країни-агресорки не уточнив.

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