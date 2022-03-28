"Це страшно": у Маріуполі без води, світла і тепла перебувають близько 160 тисяч людей - мер

"Це страшно": у Маріуполі без води, світла і тепла перебувають близько 160 тисяч людей - мер

Маріупольці благають про порятунок, каже міськи голова Вадим Бойченко.

У заблокованому російськими військовоми Маріуполі без світла, води, їжі та тепла перебувають близько 160 тис. мирних людей.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко під час Всеукраїнського телемарафону.

"На жаль, ще досить багато людей у ​​заблокованому Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тис. населення, за нашими оцінками, близько 160 тис. людей перебувають сьогодні в блокованому місті Маріуполі, в якому сьогодні неможливо жити, бо немає нічого – ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку. І це страшно насправді. Те приниження, через яке проходить сьогодні кожен маріуполець ціною цієї російської окупації, це навіть неможливо передати словами", – сказав мер.

Бойченко додав, що десятки тисяч маріупольців очікують на повну евакуацію.

"Ось зараз, наприклад, стоять 26 автобусів, які мають вирушити до Маріуполя з метою евакуації, але немає на сьогодні, на жаль, рішення, щоб вони розпочали свій рух. Я сьогодні також, як десятки тисяч маріупольців, чекаю з надією, що таке рішення буде можливим…Дуже сподіваємось на президентів Франції, Туреччини, що вони все ж достукаються, і нам відкриють стійкий "зелений коридор", і ми заберемо тих людей, які хочуть повернутися на підконтрольну територію України, вони просять і благають про це", – заявив міський голова.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, українська влада вирішила скасувати евакуацію з Маріуполя до міста Запоріжжя через можливі провокації з боку окупантів на маршрутах гуманітарних коридорів.

Як повідомлялось раніше, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав врегулювати ситуацію у Маріуполі, порівнюючи ситуацію у місті зі знищенням сирійського Алеппо. За його словами, якщо Захід нічого не зробить для допомоги мирним жителям оточеного Маріуполя, то це стане "колективною провиною".

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